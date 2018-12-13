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Jandarma teröristlere göz açtırmıyor

Siirt Jandarma Komutanlığınca yürütülen başarılı operasyonlar terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına getirirken, Mehmetçik Pervari ilçesi Herekol bölgesinde örgütün kış üstlenmesine yönelik kırsalda operasyonlara devam ediyor.

Siirt Jandarma Komutanlığınca yürütülen başarılı operasyonlar terör örgütü PKK'yı bitirme noktasına getirirken, Mehmetçik Pervari ilçesi Herekol bölgesinde örgütün kış üstlenmesine yönelik kırsalda operasyonlara devam ediyor.


Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, huzur ve barışı bozmak için eylemler yapmaya çalışan, sivillere dahi zarar vermekten çekinmeyen eli kanlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. Son dönemde sürdürülen kararlı operasyonlar sayesinde büyük kayıplar veren ve şu sıralar kış üslenmesine girmeye çalışan teröristleri takibe alan jandarma, Pervari ilçesi Herekol bölgesinde operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonda, teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depolar imha ediliyor.

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