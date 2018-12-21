Jandarmadan asayiş ve trafik uygulaması

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzur ve güven ortamının devamının sağlanması eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için Jandarma Timleri tarafından asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Jandarma ekiplerinin uygulanması sırasında bin 154 şahıs ve 696 araç kontrolü yapıldığı belirtildi. Yapılan kontrollerde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir şahıs, basit yaralama suçundan aranan 41 şahıs, bakaya suçundan aranan bir şahıs ve yoklama kaçağı suçundan aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs yakalandı. Bir umuma açık eğlence yerine 5326 sayılı kabahatler kanunu gereği 7 bin 453 TL idari para cezası kesildi, 2918 sayılı karayolları trafik kanunu gereği 12 araca toplam 6 bin 101 TL trafik para cezası uygulandı, bir araç trafikten men edildi.