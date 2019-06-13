Jandarmadan engelli öğrencilere ziyaret

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, özel rehabilitasyon merkezindeki engelli çocuklara iadeiziyarette bulundu.

Siirt'te jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen etkinliğe katılan özel bir rehabilitasyon merkezindeki engelli çocuklara, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler iadeiziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren rehabilitasyon merkezi müdürü İzzet Özdemir, jandarmanın kendilerini davet ettiklerini hatırlatarak, "Biz çok memnun kaldık. Biz de kendilerini kurumumuza davet ettik. İlgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler ve çocuklarımız çok memnun kaldık. Bu tür etkinliklerin devamını dilerim” dedi.

Jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında sevgili çocukların bizleri ziyarete geldiklerini belirten jandarma yüzbaşı Ahmet Sodra ise, "Biz de onlara hem jandarmamızı tanıtmak hem de onların hal ve hatırlarını sormak için kendilerini ziyarete geldik. Onlarda çok memnun oldular. Biz de çok memnun olduk. Hepsine teşekkür ediyoruz. Her zaman onların yanında olduğumuzu kendilerine tekrardan hatırlattık. Öğretmenleri çok meşakkatli bir yapıyorlar onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Etkinlik çocuklara verilen hediyelerle sona erdi.