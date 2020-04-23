İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şehit ailelerinin çocuklarını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.


Ekipler, Siirt merkez ve merkeze bağlı Sağırsu köyünde yaşayan şehit çocuklarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ziyarette bulundu. Ekipler tarafından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Çocuklar da hediyeler için jandarma ekiplerine teşekkür etti.


Etkinliğe Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.