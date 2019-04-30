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Jandarmadan 'Türkiye duman' uygulaması: 3 gözaltı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen ’Türkiye duman’ uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye duman' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı.


Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 'Türkiye duman' uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulama kapsamında, 933 şahıs, 408 araç ve 90 iş yerinin kontrol edildiği, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli şahısın gözaltına alındığı öğrenildi.

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