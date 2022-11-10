Kaçak avcılık yapan kişiye para cezası uygulandı

Eruh ilçe kırsalında kaçak avcılık yaptığı tespit edilen bir kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde Eruh kırsalında yapılan denetimlerde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye para cezası uygulandı. Ekipler, kaçak avcılara yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.