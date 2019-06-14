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Kadınlar çocukları ile parkta kitap okudu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde okuma yazma eğitimi alan kadınlar, çocukları ile birlikte parkta kitap okudu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde okuma yazma eğitimi alan kadınlar, çocukları ile birlikte parkta kitap okudu.


Kurtalan'da okuma yazma bilmeyen kadınlar için yaklaşık 3 ay önce ÇATOM tarafından kurs açıldı. Kursta eğitim kalan kadınlar, bugün parkta çocukları ile birlikte kitap okudu.


Etkinliğe katılan kadınlardan Derya Alper ve Halime Selet, çocuklarına örnek olmak ve kendi gelişimlerine katkıda bulunmak için okuma yazma öğrendiklerini ve çocukları ile birlikte parkta okuma etkinliği düzenlediklerini söyledi.

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