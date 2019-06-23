İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kafasına tuğla düşen çocuk ağır yaralandı

Siirt’te inşaatı devam eden bir eve tuğla götüren hafriyat kamyonundan düşen tuğla, Ömer Şenyüz (11) adlı çocuğun kafasına düştü.

Siirt'te inşaatı devam eden bir eve tuğla götüren hafriyat kamyonundan düşen tuğla, Ömer Şenyüz (11) adlı çocuğun kafasına düştü. Ağır yaralanan Şenyüz, Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatı devam eden bir eve tuğla taşıyan hafriyat kamyonundan düşen tuğla, Ömer Şenyüz adlı çocuğun kafasına düştü. Yere yığılan çocuğu gören vatandaşlar 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk ilk müdahalelerin ardından Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.