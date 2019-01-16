Kar arıcıları mutlu etti

Siirt'in Pervari ilçesi Gökbudak köyünde kar yağışı nedeniyle arı kovanları kar altında kaldı. Arıcılar, bu durumun bal üretimi için olumlu olduğunu vurguladı.

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışının bal üretimine katkı sağlayacağını belirten Siirt Bal Birliği Başkanı Mehmet Nezir Çetin, kar altında kalan arı kovanlarının da arılar için olumlu bir durum olduğunu söyledi. Çetin, “Yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle arı kovanları kar altında kaldı. Bal üretecek arılar ise kar dolasıyla kovanlarda dinleniyor. Geçen senede kar altında kalan kovan arılarından daha çok verim aldık. Bu senede bal üretiminde verimin artacağını düşünüyoruz. Kış aylarında arıların dışarıya çıkmaması arı kayıplarımızın da olmamasına neden oluyor. Çünkü kar tüm kovanları kapladığı için onları soğuktan ve rüzgârdan koruyarak ölmemelerine neden oluyor. Buda bizim için çok iyi bir durum. Kovanlarda dinlenen arılar ilkbaharın gelmesiyle daha çok çalışıp bal üretecekler” dedi.