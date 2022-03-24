İhlas Haber Ajansı

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Kar, Siirt-Şırnak karayolunu araç geçişine kapattı

Siirt Eruh-Şırnak karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekipler yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.


Siirt-Eruh karayolu Birini mevkiinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığından dolayı Şırnak Aslan Başar Jandarma Karakol Komutanlığı önü ve Eruh ilçe çıkışı Pet mevkiinde karayolu araç geçişine kapatıldı. Eruh Karayolları Şube Şefliği ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.


Ulaşımın sağlanması için ekiplerin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüğünü belirten yetkililer, yolun ulaşıma açılmasıyla yolu kullanacak sürücülerin kar lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

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