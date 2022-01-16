Kar yolları kapattı, damdan düşen çocuk için ekipler seferber oldu

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle damda dengesini kaybederek yere düşen 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Ekipler, kapalı köy yolunda çocuğu hastaneye götürmek için seferber oldu.

Pervari'nin Gökbudak köyünde evin damında bulunduğu sırada dengesini kaybederek düşen Muhammed Emin Engin (8) yaralandı. Muhammed Emin Engin'in yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köye gidemeyen sağlık ekipleri, İl Özel İdareye bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

Köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler, çalışma başlattı. Ekiplerin saatler süren çalışmalarının ardından köy yolu ulaşıma açılmasıyla sağlık ekipleri köye giderek Engin'e ilk müdahaleyi yaptı. Engin, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.