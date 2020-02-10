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Karda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Siirt’in Eruh ilçesinde yoğun kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 15 kişinin bulunduğu yolcu minibüsü, traktör yardımıyla kurtarıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde yoğun kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 15 kişinin bulunduğu yolcu minibüsü, traktör yardımıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Eruh'tan Dikboğaz köyüne gitmek isteyen ve içinde 15 kişinin bulunduğu yolcu minibüsü, kar nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan sürücü yakınlarından yardım istedi. Traktörün gelmesiyle halat bağlanan minibüs, çekilerek kurtarıldı.

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