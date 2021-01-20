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Karda mahsur kalan çoban ve koyun sürüsü kurtarıldı

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyü kırsalında kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban ve koyun sürüsü İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyü kırsalında kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban ve koyun sürüsü İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.


Ormanlı köyü kırsalında yoğun kar yağışı nedeniyle bir çoban ve koyun sürüsü mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri karda mahsur kalan çoban ve sürüyü kurtararak köye güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağladı.


Çoban ve sürünün kurtarılmasında İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin yoğun bir çaba harcadığını belirten İl Özel İdaresi yetkilileri, gelen ihbarlara anında müdahale ettiklerini açıkladı. Yetkililer, “Karda mahsur kalan çoban ve yaklaşık bine yakın koyun sürüsü, yapılan çalışma neticesinde kurtarılarak güvenli bir şekilde köylerine ulaştırılmıştır. Karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Şirvan ilçesine bağlı 23 köy ve 3 mezranın yolu ulaşıma açılmıştır. Çalışmalarımız halen devam etmektedir” dedi.

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