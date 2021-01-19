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Karda mahsur kalan yolcu minibüsünü yolcular kurtardı

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde karda mahsur kalan yolcu minibüsü, yolcuların küreklerle yolu açmasıyla kurtarıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde karda mahsur kalan yolcu minibüsü, yolcuların küreklerle yolu açmasıyla kurtarıldı.


Etkili olan kar yağışı nedeniyle Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köy yolu ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan yolcu minibüsü, yolcular tarafından kürek yardımıyla kurtarıldı. Yolcuların büyük çabası sonucu bulunduğu yerden kurtarılan yolcu minibüsü köye ulaşmayı başardı.

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