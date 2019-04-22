Kardeş ilçeden Siirt'e ziyaret

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Gelin Kardeş Olalım Projesi kapsamında protokol imzaladığı Antalya'nın Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelini Tillo ilçesinde ağırladı.

Elmalı İlçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik heyeti Tillo'da tarımsal faaliyetleri yerinde inceledi. Tillo Kaymakamı Erkan Savar, üreticilerin tarımsal bilgi, teknoloji ve deneyim transferi alışverişinde bulundukları, 3 yıl sürecek olan Gelin Kardeş Olalım Projesi'nin 2023 hedeflerine katkı sunmasını ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Savar, "İlçe kardeşlerin bir araya gelmesinden oldukça memnunuz. Üreticiler arasında tarımda alanda bilgi alışverişinde bulunması, kendi deneyimlerini paylaşmaları verimde sürekliliğe katkı sunacağını bu projelerin ileriki zamanlarda meyvelerini vereceğini düşünüyorum” dedi.

Antalya'nın Elmalı ilçesiyle Siirt'in Tillo ilçesinin kardeş ilçe olduğunu belirten Tillo İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, "Proje süremiz 3 yıldır. Bu projenin ana amacı 2 il kardeş ilçe arasında üreticilerimize yönelik teknik konularda bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamaktır. Bugün kardeş ilçemizin ilçe müdiresi ve ekibi bizleri ziyaret etmek için aramızdalar. Şuanda ilçemizin kale bölgesindeyiz. Beraberlerinde getirmiş oldukları lavanta bitkilerini beraber burada dikeceğiz. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.