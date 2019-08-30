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Kavgalı iki engelliyi Vali Atik barıştırdı

Siirt’te daha önce birbiriyle kavga eden iki engellinin arasındaki husumet, Siirt Valisi Ali Fuat Atik’in devreye girmesiyle tatlıya bağlandı.

Siirt'te daha önce birbiriyle kavga eden iki engellinin arasındaki husumet, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in devreye girmesiyle tatlıya bağlandı.


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını izlemeye gelen birbiriyle kavgalı Ramazan Elçiçek ile Hasan Tuncar adlı engelli vatandaşlar, kutlamalar bittikten sonra Vali Atik'i ziyaret etti. İki engellinin küs olduğunu öğrenen Vali Atik araya girerek tarafları barıştırdı. Birbirlerine sarılan engelliler bir günde iki bayram yaşadı.

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