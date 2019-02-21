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Kayabağlar Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri ile örnek oluyor

SİİRT (İHA) – Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belde Belediyesi, hayata geçirdiği önemli proje ve hizmetlerle örnek bir yerel yönetim anlayışı sergiliyor.

SİİRT (İHA) – Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belde Belediyesi, hayata geçirdiği önemli proje ve hizmetlerle örnek bir yerel yönetim anlayışı sergiliyor.


Birçok alanda olduğu gibi sosyal alanda da çeşitli çalışmalar yaparak projeler üreten Kayabağlar Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltiyor. Dar gelirli vatandaşlar ve dezavantajlı kesimler için hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de örnek oluyor.


Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kayabağlar Belediyesi tarafından yapılan organizasyon ile 135 kişilik öğrenci ve öğretmen grubu ile Diyarbakır ‘a gezi düzenlendi. Öğrenciler Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda ‘Çizmeli Kedi' oyununu izledikten sonra şehrin çeşitli yerlerini gezerek tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti.

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