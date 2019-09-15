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Kayalıklarda mahsur kalan yavru kedi için seferber oldular

Siirt kent merkezine 15 kilometre uzakta bulunan Botan çayında kayalıklardan mahsur kalan kedi için piknikçiler seferber oldu.


Siirt'te vatandaşlar piknik yapmak için geldikleri alanda çıktığı kayalıklarda mahsur kalan yavru kediyi fark etti. Piknikçiler, yavru kediyi bulunduğu yerden indirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bulunduğu yerde bir süre ilerleyen kedi kayalıklardan düştü. Düştüğü yerde kediyi arayan vatandaşlar kediyi bularak şehir merkezine götürüp karnını doyurup, veterinere götüreceklerini belirtti.


Kediyi sahiplenen Özkan Özarpacı adlı vatandaş, kedinin kayalıklardan düşmesine çok üzüldüğünü dile getirdi. Özarpacı, “Merkezden geldik. Kedi bizim aracın kaportasına sıkışmış, bizimle buraya kadar geldi. Yaklaşık 10-15 kilometre merkezden dışarıya. Sonra fark ettiğimizde kedi miyavlamaya başladı piknik alanında. Bizde kendisini tutarız diye düşündük, bizden habersiz çıkmış. Yaklaşık 3-4 metre kayalıklara tırmanmış kaç saatti onun için uğraşıyorduk sonunda yakaladık kediyi. Şimdi veterinere götürüp aç karnını doyurmayı düşünüyoruz” dedi.

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