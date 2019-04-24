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Kayalıklardan düşen kadın defnedilmek üzere memleketine gönderildi

Siirt’in Tillo ilçesinde dengesini kaybederek kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden kadın, Siirt Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından memleketi Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine gönderildi.

Siirt'in Tillo ilçesinde dengesini kaybederek kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden kadın, Siirt Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından memleketi Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine gönderildi.



A.A. isimli 45 yaşındaki kadın, Tillo ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kaletül Üstad Tepesi civarında gezindiği sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye giden 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri, talihsiz kadının cansız bedenine ulaştı. A.A.'nın cesedi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından memleketi Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine defnedileceği öğrenildi


Olayla ilgili geniş çapta inceleme devam ediyor.

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