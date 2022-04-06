İhlas Haber Ajansı

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Kayalıktan düşen kadın ağır yaralandı

Siirt’in Pervari ilçe kırsalında ot toplamak için çıktığı kayalıktan düşen kadın, ağır yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçe kırsalında ot toplamak için çıktığı kayalıktan düşen kadın, ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü yakınlarında meydana geldi. Ot toplamak için kırsala çıkan N.K.(48), dengesini kaybederek düştü. Haber verilmesiyle olay yerine UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.


Ekiplerce düştüğü bölgeden alınan N.K., olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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