İhlas Haber Ajansı

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Kayıp hemşireden 58 gündür haber alınamıyor

Siirt’in Pervari ilçesinde 58 gün önce Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş’i arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde 58 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.


Beğendik beldesi yakınlarında 58 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için çalışmalarda, “Sidan Çayı” mevkiinde yoğunlaştı.


Elazığ ve Bitlis Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile AFAD ve güvenlik korucularından oluşan ekip; Güneş'e ulaşmak için su altındaki ağaçlık ve kayalık alanları altında arama çalışmaları devam ediyor.


Öte yandan, aileye çalışmalar hakkında gerekli bilginin verildiği belirtildi.

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