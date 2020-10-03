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Kaymakam Aydın engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti

Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, bedensel engelli vatandaşlara yönelik akülü tekerlekli sandalye desteğine devam ediyor.

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, bedensel engelli vatandaşlara yönelik akülü tekerlekli sandalye desteğine devam ediyor.


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Sümer Mahallesinde ikamet eden bedensel engelli Erhan Karataş'ın (26) hayallerini gerçekleştirerek kendisine akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Erhan Karataş ve ailesi Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'a teşekkür etti.

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