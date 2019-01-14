Kaymakam Aydın köyleri ziyaret etti

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulundu.

Belirli program çerçevesinde köylerdeki vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Aydın, köylerin sorunlarını yerinde incelemek ve neler yapılabileceğini yerinde görmek için köy ziyaretlerine devam ettiğini belirtti. Köylerde yapımı devam eden ve biten çalışmalarını inceleyen Kaymakam Aydın, vatandaşa hizmet için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Köylerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız verdiklerini anlatan Aydın, vatandaşların sosyal yaşamlarını ve hayatlarını kolayca sürdürmeleri için çabaladıklarını kaydetti. Kaymakam Aydın, “Köy ziyaretlerimizde vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledik. Köylerimizde yaşayan halkımızın sorunlarını çözmek için 7-24 saat çalışmaya devam ediyoruz” dedi.