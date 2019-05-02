Kaymakam Aydın okul müdürleri ile bir araya geldi

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, okul müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Kaymakam Aydın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Salim Mete ve okul müdürleri katıldı. Toplantı merkezde bulunan tüm okulların eğitim seviyeleri ve okulların fiziki şartları başta olmak üzere okulların durumları hakkında genel bilgilendirilmeler slaytlar eşliğinde yapıldı.

Kaymakam Aydın, okul müdürlerinden aldığı bilgiler doğrultusunda okullarının eğitim-öğretim seviyelerinin daha da yükselmesi için gerekli çalışmaların yapılması noktasında uyarılarda bulundu.