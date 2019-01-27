Kaymakam Aydın'dan hasta ziyareti

Siirt'in Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçe devlet hastanesi çocuk servisinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Aydın, hastanede tedavi gören çocuklarla yakından ilgilenip hastane Başhekimi Ali Sıbgatullah Orak'tan hastaların durumu ile ilgili bilgi aldı. Hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Aydın, hastalara 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak sıkıntılarını sordu. Hastanede yatan hastalara moral vermek için Kurtalan Kaymakamlığı tarafınca hazırlanan oyuncak paketlerini çocuklara dağıtan Kaymakam Aydın, hastalara moral olabilmek adına böyle bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Kaymakam Aydın, "İlçemiz devlet hastanesinde hasta ziyaretlerinde bulunduk. Sağlık, insan hayatının en önemli merdiven basamağıdır. Bu bilinçle hastanede tedavi görmekte olan vatandaşlarımızı unutmadık. Yaşlı, çocuk ve diğer hastalarımızı ziyaret edip, sağlık durumları ile ilgili bilgi aldık. Bundan sonra ziyaretlerimizi sıklaştıracağız. Devlet olarak çok güzel bir hastane yaptık. Çok lüks bir hastanemiz var. Lüks odaları var. Hem maddi olarak hem de manevi olarak hastalarımızın yanındayız. İlçe kaymakamı olmamız hasebiyle bu hastaların bazen bizlerden farklı talepleri oluyor, onları da mümkün olduğunca karşılamaya çalışıyoruz. Hepsine şifa dileklerimizi ilettik. Rabbimden hastalar için acil şifalar diliyorum. Bir an evvel sağlıklarına kavuşup, kaldıkları yerden hayatlarına en güzel şekilde devam etmelerini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.