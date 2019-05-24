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Kaymakam Aydın'dan pazar esnafı ziyareti

Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, pazarda esnaf ziyaretinde bulundu.

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, pazarda esnaf ziyaretinde bulundu.


Kurtalan ilçesinde kurulan halk pazarında esnaf ile bir araya gelen Kaymakam Aydın, satışlar hakkında bilgi aldı. Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette kısa bir açıklama yapan Kaymakam Aydın, “Her zaman vatandaşlarımızın ve pazarcılarımızın yanındayız. Sorunlarının çözümü için elimizden geleni yapmaktan mutlu oluruz ve olacağız" dedi.


Pazarcı esnafı ve vatandaşlar Kaymakam Aydın'ın ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, “Bizleri ziyaret ederek istek ve sorunlarımızı dinledikleri için kaymakamımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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