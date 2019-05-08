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Kaymakam Aydın'dan üzerine çay dökülen çocuğun ailesine ziyaret

Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, üzerine çay dökülen çocuğun ailesine ziyarette bulundu.

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, üzerine çay dökülen çocuğun ailesine ziyarette bulundu.


Kaymakam İhsan Emre Aydın, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Sancar Aydın, İlçe Müftüsü M. Nedim Yılmaz, İlçe SYDV Müdürü Metin Yoğurtçuoğlu ve Kayabağlar Jandarma Karakol Komutanı Etfal Karaköse ile birlikte Kayabağlar beldesinde ikamet eden Pekgöz ailesini ziyaret etti. Kaymakam Aydın, üzerine çay dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan çocuğun durumu ile yakından ilgilendi. Kaymakam Aydın, ailenin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söyledi.


Pekgöz ailesi, Kaymakam Aydın ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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