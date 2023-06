Kazada yaralanan 12 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, dün gece 23.15 sıralarında Siirt çevreyolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 34 EJ 1987 plakalı otomobil, çevreyolundaki kavşakta V.S. idaresindeki 06 S 5757 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle V.S.'nin kullandığı otomobil kaldırıma çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsünün oğlu Muhammed Sevinç ile N.S., A.S., V.S. ve diğer otomobilin sürücüsü A.A. yaralandı.

Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Muhammed Sevinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.