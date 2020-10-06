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Kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Siirt’in Baykan ilçesinde kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Siirt'in Baykan ilçesinde kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay, Baykan ilçesine bağlı Kasımlı köyünde meydana geldi. Seyfetullah S. adlı güvenlik korucusu, nöbet tuttuğu esnada silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan Seyfetullah S., 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Seyfetullah S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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