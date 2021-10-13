Kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri marketlerden sigara toplayan 3 kişi yakalandı

Siirt'te kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri market ve bakkallardan kaçak sigara alan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirlikleri ekiplerince dolandırıcılık ve kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli olarak yapılan çalışma kapsamında, Siirt kent merkezinde kendini polis olarak tanıtan sivil giyimli, ellerinde polis arması ve üzerinde silah olan 2 şahsın bazı market ve bakkallara giderek, kaçak sigara uygulaması yaptıklarını söyledikleri iş yeri sahiplerinden işlem yapmama karşılığında bahse konu kaçak sigaraları topladıkları saptandı. Olay esnasında araç içerisinde de bir şahsın beklediği şeklinde bilgiler edinilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirlikleri tarafından yapılan araştırmada bahse konu aracın Siirt'ten çıkarak Kurtalan ilçe istikametine gittiği tespit edildi. Yapılan koordineli çalışma sonucunda bahse konu araç ve şahıslar Kurtalan ilçe girişinde yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 1 adet siyah renkli oyuncak silah, 2 adet polis yaka arması ve 320 paket farklı markalara ait gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araç içerisinde bulunan 3 şahıs Siirt Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmek üzere gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.