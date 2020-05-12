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Kızılay vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı

Türk Kızılayı Siirt’in Kurtalan Şube Başkanı Tacettin Lale, esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske ile dezenfektan dağıttıklarını söyledi.

Türk Kızılayı Siirt'in Kurtalan Şube Başkanı Tacettin Lale, esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske ile dezenfektan dağıttıklarını söyledi.


Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından gönderilen maske ve dezenfektanları alan Lale, beraberindeki gönüllüler ile birlikte esnaf ve vatandaşlara dağıttı. Lale ve gönüllüler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyararak, maske ve dezenfektanları takdim etti.


Bu zor süreçte vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini kaydeden Lale, "Arkadaşlarla birlikte vatandaşlarımıza genel merkezimizin göndermiş olduğu maske ve dezenfektanları dağıttık. İnsanlarımızın maske konusunda hassas olması gerekiyor. Bu nedenle farkındalık oluşturup katkı sağlamak amacıyla vatandaşlarımıza maske ve dezenfektan dağıtımı yaptık. Ayrıca sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulunduk" dedi.

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