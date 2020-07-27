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Kontrolden çıkan araç tarlaya girdi: 5 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. B.A., yönetimindeki 06 SL 829 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki tarlaya girdi. Kazada sürücü B.A, ile araç içerisinde bulunan G.A., İ.A., E.A. ve M.P.A. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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