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Korona virüs hobi edindirdi, vatandaşları kuş merakı saldı

Siirt’te, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar farklı alanlarda hobi edindi.

Siirt'te, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar farklı alanlarda hobi edindi. Evde kendilerini izole eden vatandaşlar, petshoplarda kuş alıp besleyerek vakit geçirdi.


Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan korona virüs tedbirleri kapsamında bazı vatandaşlar kendilerini evlerinde izole etti. Evde kalarak dışarı çıkmayan vatandaşlar da farklı alanlara yönelerek çeşitli hobiler edindi. Siirt'te petshoplara gidip kuş alan vatandaşlar, korona virüs sürecini kuşların bakımını gerçekleştirerek geçirmeye çalıştı.



"4 ayda 4 bin kuş sattık"


Siirt'te korona virüsten dolayı evde çocuklarıyla vakit geçiren ebeveynlerin çoğunluğunun kuş beslediğini belirten petshop işletmecisi Muhammed Yasin Bicil, vatandaşların kuşlara ilgisinin satışlara da yansıdığını söyledi. Bicil, “4 ayda 3-4 bine yakın kuş sattık. Siirt'te korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlar kuşlara merak saldı. Vatandaşların çoğu çocukları için gelip kuş alıyor. Hala sipariş alıyoruz. Satışlardan çok memnunuz. Korona virüs nedeniyle insanlar hem kendileri hem de çocukları için evcil hayvan almaya başladı. Özellikle çocuklarda sorumluluk duygusunu oluşturmak için kuş alınıp beslendi. Şuan sipariş almaya devam ediyoruz. Kuş satışına yetişemiyoruz" dedi.

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