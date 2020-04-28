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Korona virüsten korunmak isteyen vatandaşlar, kilosu 2 bin liraya satılan propolise yöneldi

Siirt’te vatandaşlar, korona virüs salgınında bağışıklığı güçlendirici etkisi olduğu nedeniyle propolise yoğun ilgi göstermeye başladı.

Siirt'te vatandaşlar, korona virüs salgınında bağışıklığı güçlendirici etkisi olduğu nedeniyle propolise yoğun ilgi göstermeye başladı. Pervari ilçesinde 2 bin rakımda kovanlarda yetiştirilen bal arıları tarafından çiçeklerin öz sıvılarından toplanan macun kıvamındaki propolisin saf halinin kilosu 2 bin liradan satılıyor.


Siirt'te bal arıları tarafından çiçeklerin öz sıvılarından toplanan macun kıvamındaki propolis, bir dizi işlemden geçirilerek sıvılaştırıldıktan sonra satışa sunuluyor. Propolis ürününe artan ilgiden oldukça memnun olduğunu belirten iş yeri sahibi Mesut Çetin, vatandaşların korona virüs salgınından korunmak için antioksidan etkilere sahip olan propolise yoğun talep gösterdiğini söyledi. Yıllardır arıcılık yaptığını belirten Çetin, "Virüsün ortaya çıkmasıyla beraber propolise çok ciddi bir artış söz konusu oldu. Neden propolis diyeceksiniz, propoliste ciddi bir bağışıklık güçlendirici etki var. Dünyada bilinen en güçlü antioksanlardan bir tanesi propolistir. Bu yüzden vatandaşlar propolise rağbet göstermeye başladı. Satışlar oldukça yükselmeye başladı. Propolis ve arı sütünde çok ciddi bir artış söz konusu oldu" dedi.

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