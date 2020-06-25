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Korona virüsü yendi, çiftetelli oynayarak taburcu oldu

Siirt’in Eruh ilçesinde, korona virüse yakalanan ve yapılan tedavi ile sağlığına kavuşan 45 yaşındaki Hüsnü Beştaş, sağlık çalışanlarının alkışları arasında çiftetelli oynayarak taburcu oldu.

Siirt'in Eruh ilçesinde, korona virüse yakalanan ve yapılan tedavi ile sağlığına kavuşan 45 yaşındaki Hüsnü Beştaş, sağlık çalışanlarının alkışları arasında çiftetelli oynayarak taburcu oldu.


Eruh'ta yaşayan Hüsnü Beştaş, yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetleri üzerine bir süre önce hastaneye başvurdu. Eruh Devlet Hastanesinde Beştaş'a yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede korona virüs tedavisi görmeye başlayan Beştaş, 14 gün sonra iyileşti. Sağlık çalışanlarının hastaneden uğurlarken alkışladığı Beştaş, çiftetelli oynadı. Beştaş ve sağlık çalışanının oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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