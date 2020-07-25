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Köy çocukları korana virüsü hiçe sayarak havuza girerek serinledi

Siirt’te sıcak havadan bunalan çocuklar korona virüsü hiçe sayarak çareyi köy meydanında bulunan havuza girip serinlemekte buldu.

Siirt'te sıcak havadan bunalan çocuklar korona virüsü hiçe sayarak çareyi köy meydanında bulunan havuza girip serinlemekte buldu.


Hava sıcaklığının 39 dereceyi bulduğu Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde güneşin yakıcı sıcağından etkilenen çocuklar, yüzme alanları olmadığı için mecburen serinlemek için köy meydanında bulunan havuzlara giriyor. Korona virüsü hiçe sayarak havuzda serinleyen çocuklar, sıcaktan bunaldıklarını, zaman zaman burada serinlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

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