Köy okulları ablası, öğrencilere oyuncak dağıttı

İstanbul'da ikamet eden Türkiye'nin ilk Best Model Türkiye Kraliçesi Sibel Tan Arıkan, Siirt Eruh Yanıkses İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli oyuncak, pasta ve hediyeler dağıttı.

Öğrenciler, okullara gelen Sibel Tan Arıkan'ı çiçeklerle karşıladı. Sibel Tan Arıkan, öğrencilerle bir bir ilgilenerek sevgi gösterisinde bulundu. Düzenlenen etkinlikte konuşan Arıkan, bu etkinlikte kendisine maddi manevi destek verenlere teşekkür etti. Arıkan, “Bazen diyorlar ya bir dilim pastanın ne önemi var. Küçücük bir pastanın çok önemi var çünkü biz şu an merkezden çok uzak bir köydeyiz. Bu çocuklar her gün şehir çocuğu gibi pasta yiyemiyorlar. Belki bu bir dilim pasta onlar için çok güzel bir anı olarak kalacak. Bir de sizlerle bir bağlantısı olacak. Belki bu çocuklardan bir tanesinin eğitimine el atacaksınız. Ve onların hayatlarında değişik bir kapı açacaksınız. Bizim için en önemli kişiler bu yörelerde öğretmenlik yapan arkadaşlardır. Bu yörenin çocukları için hepimiz el ele verelim. Alt tarafı bir pasta deyip geçmeyelim destek olalım” dedi.

Düzenlenen etkinliğe, Eruh İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Beştaş, Siirt Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü İbrahim Tefrul, Eruh Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Siyament Aksu, 75. Yıl MEV Ortaokulu Müdürü Sabahattin Teğin ve Eruh Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.