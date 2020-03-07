Köy okulu öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Siirt'te köy okulu öğrencilerinden Mehmetçiğe destek olmak için Bahar Kalkanı koreografisi oluşturarak destek verdi.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde Şehit Üsteğmen Korhan Zağralı İlk ve Ortaokulu öğrencileri İdlib'e Bahar Pınarı Harekatı'na destek vermek için okul bahçesinde bir araya gelerek Bahar Kalkanı yazılı koreografi yaptı.

Köy okulu öğrencilerinden Mehmetçiğe Bahar Kalkanı yazılı koreografi ile destek vermek için okul bahçesinde toplanan 150 kadar öğrenci Bahar Kalkanı yazılı koreografiyi oluşturdu. Daha sonra Türk bayrağı açan öğrenciler Bahar Kalkanı yazılı koreografi oluşturdu.