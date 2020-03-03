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Köy okulu öğrencileri için deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Siirt’in Eruh ilçesinde itfaiye ve okul idaresi tarafından öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde itfaiye ve okul idaresi tarafından öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.


Eruh merkezde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlenen tatbikatta öğrencilerin yangına nasıl müdahale edileceği ve deprem anında ne yapılması konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. Öğrencilerde deprem ve yangın bilincini arttırmak ve depremin olası riskleri en aza indirmek amacıyla öğrencilerin deprem ve yangında yapmaları gerekenler anlatılarak tatbikat yapıldı.


Tatbikata itfaiye 112 acil servis ekipleri, öğrenci ve öğretmen katıldı.

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