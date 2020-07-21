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Köy okulu öğrencisinin LGS başarısı

Siirt’in Şirvan ilçesinin Çeltikyolu Köyü Ortaokulu öğrencisi Hatice Kübra Apuhan, 2020 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 90 sorunun 84’ünü doğru yanıtlayarak il 10’uncusu oldu.

Siirt'in Şirvan ilçesinin Çeltikyolu Köyü Ortaokulu öğrencisi Hatice Kübra Apuhan, 2020 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 90 sorunun 84'ünü doğru yanıtlayarak il 10'uncusu oldu. Apuhan'ın başarısı ailesi ve köy halkını gururlandırdı.


Hatice Kübra Apuhan'ı almış olduğu puandan dolayı kutlayan Şirvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Kezer, köyde oturan bir kız öğrencinin gösterdiği başarının kendilerini onore ettiğini söyledi. Apuhan'ın 90 sorunun 84'ünü doğru yanıtlayarak, il genelinde 8 bin 251 kişi arasında 10'uncu olduğunu belirten Kezer, "Kızımızın bu başarısı göğsümüzü kabarttı. Hatice kızımız, eğitiminin sadece merkezde dört duvar arasında olmadığını, köy ortamında da kız çocuklarımızın bu denli başarı gösterebileceğini ispatladı” dedi.

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