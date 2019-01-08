Köy yolunda heyelan

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Beykent köy yolunda aşırı yağışlardan dolayı heyelan oluştu.

Kurtalan ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Beykent köyü Kaniya Necat mevkisinde köy yolunda aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanın olduğu bölgede yol ulaşıma kapandı. Yolda büyük bir yarık meydana gelirken, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Aydın'ın talimatları ile il ve ilçe özel idare ekipleri kapanan yolu açma çalışmaları başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından geçici olarak kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.