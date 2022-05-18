KÖYDES değerlendirme toplantısı, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapıldı

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Hacıbektaşoğlu'nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Cihangir Bayram, ilgili kurum amirleri ile Köylere Hizmet Götürme Birliği personeli katıldı. İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirme sunumuyla başlayan toplantıda, Siirt için tahsis edilen 32 milyon 484 bin 992 TL KÖYDES ödeneğinin ilçeler bazında yol, ulaşım hizmetleri ile köy içme suyu alanlarında ihtiyaçların tespiti ve değerlendirilmesi yapıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, toplantıda köylere yapılacak yatırımların proje süreçlerinin her aşamasının titizlikle takip edilmesini, ödeneklerin verimli, etkin ve hızlı şekilde kullanılması yönünde ilçe kaymakamları ile ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Toplantıda, yürütülecek projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi.