KÖYDES toplantısı Vali Atik başkanlığında yapıldı

KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplantısı, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Atik'in yanı sıra yardımcıları Zihni Yıldızhan, Ceyhun Dilşad Taşkın, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Cihangir Bayram, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, ilgili kurum amirleri ile Köylere Hizmet Götürme Birliği personeli katıldı.

İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirme sunumuyla başlayan toplantıda, Siirt için tahsis edilen KÖYDES ödeneğinin ilçeler bazında yol, ulaşım hizmetleri ile köy içme suyu alanlarında ihtiyaçların tespiti ve değerlendirilmesi yapıldı. Vali Atik, toplantıda ödeneklerin verimli, etkin ve hızlı şekilde kullanılması yönünde ilçe kaymakamları ile ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi. Vali Atik, kurumlar arası koordinasyonunun önemine değindi.

Toplantıda, yürütülecek projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasının ardından, ödeneklerin verimli, etkin ve hızlı şekilde kullanılması kararı alındı.