Köylüler dededen kalma geleneği devam ettiriyor, gençlerin geçim kaynağı oldu

Bayraktepe köyünde köylüler tarafından doğal kaynak sularından çıkarılan tuz, sıcak havada işlenerek kullanılabilir hale getiriliyor. Çıkarılan kaya tuzu Türkiye'nin her yerine satılıyor. Dededen kalma kaya tuzu üretme geleneğini devam ettirdiklerini dile getiren Abdullah Şehitoğlu, geçimlerini bu yöntemle sağladıklarını, tuzun peynir, salamura ve el yapımı turşuda kullanıldığını söyledi.

Köyün yakın yerindeki dağlık ve vadide kuyulardan tuz elde ettiklerini belirten Şehitoğlu, “Yıllardan beri tuz işini yapıyoruz. Dedelerimizden gelen bir gelenek olarak yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Eski zamanlara değinirsek böyle imkanlarımız yoktu. Eskiden kuyulardan tenekelerle insan gücüyle suyu çekip toprağa dökerlerdi. Şimdi motorlarla suyu çekip naylonlara döküyoruz. Bu tuzları Türkiye'nin her yerine dağıtıyoruz. Tuzumuz da gayet kaliteli turşuluk olsun, peynir, yemeklik olsun tükedilebilen kaya tuzudur” dedi.

Kaya tuzunun çuvalı 30 ile 40 lira arasında satılıyor.