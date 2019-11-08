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Köylüler, Türk bayrağını köyün en tepesinde dalgalandırdı

Siirt kent merkezine bağlı Meydandere köyünde vatandaşlar, Türk bayrağını köyün en tepesine yerleştirerek dalgalandırdı.


Siirt kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Meydandere köyünde yaşayan vatandaşlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın hediye ettiği Türk bayrağını traktör yardımıyla köyün en tepesindeki direğe bağlayarak göndere çekti. 15 metre uzunluğunda bayrak direği ve eni 7 metre uzunluğunda olan Türk bayrağı köylülerinde yardımıyla en tepeye çıkarıldı. Büyük bir özenle asılan Türk bayrağı, köyün en tepesinde dalgalandırılmaya başlandı.


Köy sakinleri Türk bayrağını hediye eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'a teşekkür etti.

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