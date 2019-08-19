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Köylülerden yaban hayvanlarının öldürülmesine tepki

Siirt kent merkezine bağlı Kalender köyünde yapımı devam köy yolu çalışmalarında kayaları parçalamak için patlatılan dinamitler nedeniyle yaban hayvanlarının zarar gördüğünü söyleyen köylüler o anları kaydederek yetkililerden yardım istedi.


Patlatılan dinamitlerin su kaynaklarına ve yaban hayvanlarına zarar verdiğini belirten köy sakinlerinden Azat Yıldız, başka yöntemlerin kullanılmasıyla yol çalışmalarının devam etmesini istediğini belirtti. Yıldız, “2 seneden beridir yapımı devam eden köy yolu çalışmalarında kayaları parçalamak için patlatılan dinamitler nedeniyle yaban hayvanları ve yuvaları zarar görüyor. Biz köylüler olarak yetkililerden tek isteğimiz bilinçli ve kontrollü bir şekilde dinamitlerin patlatılması, yaban hayvanlarının zarar görmemesidir. Yapılan şiddetli patlamalar sonucu su kaynaklarımız hepten kesilmiştir” dedi.

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