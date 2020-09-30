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Küçüklüğünden beri hem okuyor hem de çalışıyor

Siirt üniversitesi (BESYO) Meslek Yüksekokulu’nda antrenörlük bölümünü okuyan üniversite öğrencisi çalışma azmiyle çevresine örnek oluyor.

Siirt üniversitesi (BESYO) Meslek Yüksekokulu'nda antrenörlük bölümünü okuyan üniversite öğrencisi çalışma azmiyle çevresine örnek oluyor.


Dördüncü yılında üniversiteyi kazandığını dile getiren Ferhat Balık, derslerinin olmadığı vakitlerde, küçük yaşta öğrendiği oto tamirciliği işini yaparak, okul giderlerini ve aile bütçesine katkı sağladığını söyledi. 9 yıldır bu mesleği yaptığını söyleyen oto tamirci ustası Ferhat Balık, “Lise 1'den bu yana. Hem çalışıp hem okuluma devam ettim. Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksek Okulunda 3. sınıf antrenörlük bölümünü okuyorum. Üniversiteyi kazanma aşaması biraz zor oldu ama 4. sınavda kazandım. BESYO'ya hazırlanan arkadaşlara sesleneyim ilk sene olmadı diye kimse bırakmasın gerçekten istiyorsanız sonuna kadar son nefesinize kadar peşinden gidin asla bırakmayın. Ben öyle yaptım ve kazandım. Onu kazandığım için de mesleğimi geri bırakmadım. Dersten çıktığım gibi mesleğime geri dönebiliyorum. İmkanınız olduğu sürece her fırsatı değerlendirin. Kimsenin o ne der şu ne der demesine bakmanıza hiç gerek yok. Hayatı istediğiniz gibi yaşamak sizin elinizde tüm mükafatlardan da siz faydalanacaksınız. Tamircide çalıştığım gelirimi buradan kazandığım ücreti bir kısmını kendime okul harçlığı olarak kullanıyorum” dedi.


İş yeri sahibi Mücahit Çekin ise, “11 yıldır ustayım. Tamir atölyesinde çalışıyorum. Ferhat ustayla beraber çalışıyoruz. 3. sınıf öğrencisidir kendisi. Elimizden geldiğince maddi destekte bulunuyoruz. Okulda okuması ve çalışması onun için sıkıntı olmayacak şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnsanları geliştirmeyi seviyoruz. Topluma kazandırmayı istiyoruz” diye konuştu.

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