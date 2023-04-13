Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Siirt standında incelemelerde bulundu

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, açılışın ardından Siirt Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Siirt Belediyesi işbirliğinde açılan Siirt standını gezdi. Vali Yardımcısı Abdulhamit Mutlu, Bakan Ersoy'a Siirt'in tarihi, kültürel değerleri ve doğal zenginlikleri ile ilgili bilgi verdi. EMITT fuarında 12 bin yıllık geçmişe sahip olan Siirt'in öne çıkan kültür ve turizm değerleri tüm yönleri ile ziyaretçilere sunuldu.

Siirt standında tanıtıcı yayınlar, görsel ve panoramik sunumların yanında, yöresel ürünleri sergilendi. Ziyaretçilere özel tanıtım amaçlı broşür ve ürünler dağıtıldı. Bu yıl İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bilimsel çalışmalarının canlandırıldığı standı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, ziyaret anısına Siirt'te özgü bir tiftik battaniyesi hediye edildi.

Vatandaşların ve Siirtlilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, Siirt'in tescilli ürünlerinin yanı sıra yöresel el sanatlarından şalşapik kumaşı da büyük ilgi görüyor.

EMİTT Turizm Fuarı, 15 Nisan Cumartesi günü sona erecek.