Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı çocuklara aşılıyor

Çeşitli yarışmalarda Türkiye ve uluslararası başarılar elde eden Siirtli din görevlisi Ramazan Toprak, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı genç hafızlara aşılıyor.

Ankara'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılan Siirt Ensar Cami İmam Hatibi Toprak rakiplerini yenerek finale kaldı. Yapılan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında finale kalmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Toprak, Kadir gecesinde finallere şimdiden hazırlandığını dile getirdi. Toprak, "Daha öncesinde 2 kez Güneydoğu Anadolu Bölge birinciliği derecesi aldım. Daha sonra Türkiye finallerinde Siirt'imizi 2 defa temsil ettik Türkiye 4'üncüsü oldum. Önceki gün Ankara'da düzenlenen ve finali Kadir gecesinde yapılacak Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışmasında yine Siirt'imizi temsilen katılarak birinci oldum. Allah nasip ederse Kadir gecesinde güzel Siirt'imizi evliyalar ve ulema diyarı Siirt'imizi inşallah final için yarışacağız. Bu noktada bütün Siirtli hemşerilerimizden bütün arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan dua talep ediyoruz. İnşallah Siirt'imizi güzel yerlere götürürüz. Çünkü Siirt'imiz gerçekten buna çok layık. Herkesi bu noktada Allah rızası için maddi manevi dua etmeye davet ediyorum. Allah bizim üzerimizde emeği geçen bütün hocalarımızdan razı olsun” dedi.

"Hocam gibi Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak istiyorum"

Ensar Camii'nde hafızlık yaptığını belirten Emrullah Gültekin adlı öğrenci, hocalarının finallere kaldığı için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Gültekin “Ensar cami yatılı Kur'an kursunda hafızlık yapıyorum. En büyük hedefim hocalarımız gibi imam olmak” diye konuştu.

Hocaları gibi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarına katılmayı hedeflediğini belirten Hasan Bara isimli öğrenci, hocalarının finalde birinci olmasını istediğini belirtti. Bara, “Hocalarımız Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında finallere kaldı. Hepimiz çok mutluyuz. İnşallah bizde böyle güzel yerlere geliriz" şeklinde konuştu.

Abdurrahman Şanlı adlı öğrenci ise, kendilerinin de hafızlığı bitirip hocaları gibi güzel yerlere gelmek istediklerini söyledi.