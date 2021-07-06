Kur'an kursu öğrencileri ve yöneticileri aşı oldu

Aşılama çalışmaları kapsamında Siirt'in Tillo ilçesinde İlçe Müftülüğüne bağlı ‘Hz. İsmail Fakirullah Kur'an Kursu'nda 18 yaşından büyük tüm öğrenciler, eğiticiler ve Kur'an kursu yöneticileri Covid-19 aşısı oldu. ‘Hz. İsmail Fakirullah Kuran Kursu' Baş Müderrisi İsmail Hakkı Toprak tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti. Toprak, Müslüman bireyin kendisine dokunacak zararları defetmek için gayret göstermesi vücubiyyet arz ettiği gibi, kendisinin sebep olacağı sıkıntıların, hastalıkların önüne geçmesinin vacip olduğunu söyledi. Toprak, “Korona virüsle mücadelede elimizdeki en güçlü, hatta tek çare olan aşıya toplum olarak gereken önemi göstermeliyiz. Aşı olmayarak hastalığa yakalanan kendisine emanet edilen bedene zarar vererek emanete ihanet ettiği gibi, başkasına hastalığın bulaşmasına sebep olup zarar vermekle ayrıca bir cürüm işlemiş olur. Bu sebeple bir insanın kendisinin ya da başkasının ölümüne sebebiyet vermesi kendi canına kastetme ya da başkasını öldürmekle eşdeğer vebaldir. Bu hastalıktan korunma yollarını geliştirmek ve bu önerilere uymak, kulak vermek dinen gereklilik gösterir” dedi.